Man slaat buurvrouw met brok hout omdat haar voeten stinken

De buurvrouw kwam regelmatig bij hem over de vloer omdat zij problemen had met de elektriciteit. Alleen deed ze, tot groeiende afschuw van de man, steeds haar schoenen uit. Op 25 oktober 2021 was het gedaan, zo schrijft Het Laatste Nieuws. Ondanks dat hij al meermaals had gevraagd aan de vrouw of ze haar schoenen niet uit wilde doen, deed ze het toch weer. De walm die toen ontsnapte was de druppel.

Hij werd woest en sloeg de vrouw meermaals. Zij vluchtte de gang in en probeerde zichzelf met een brandblusser te beschermen. Maar de man sloeg haar met een brok hout in het gezicht. Hoewel de rechter de irritatie van de man begreep, kreeg hij toch 70 uur werkstraf.