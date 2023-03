Premium Het beste van De Telegraaf

Iraanse schoolmeisjes lijken massaal vergiftigd: neemt het regime gruwelijk wraak?

TEHERAN - Ouders in Iran houden hun kinderen massaal thuis nadat recentelijk meer dan 1200 schoolmeisjes met vergiftigingsverschijnselen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Alleen al dit weekeinde raakten kinderen in 33 steden, verspreid over 17 provincies, ziek in wat lijkt op aanvallen met een gifgas. Niemand weet wie er achter de even mysterieuze als beangstigende campagne zit, al wijzen steeds meer Iraniërs op sociale media met de beschuldigende vinger naar het regime. Dat is al maandenlang het doelwit van protesten, waarin schoolmeisjes en studentes een belangrijke rol spelen.