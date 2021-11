’In Thames gevonden dode Nederlander had ruzie met groep mannen’

De Londense politie haalde het stoffelijk overschot van Mohamed Mussa, Mussa voor zijn vrienden, eind oktober uit het water. Hij was toen al enkele dagen vermist. Het laatste teken van hem dateerde van half zes in de ochtend, toen hij op straat liep. De route die de jonge Nederlander die ochtend aflegde was maar deels bekend.

’Botte kracht’

Inmiddels is meer duidelijk geworden. Uit pathologisch onderzoek is naar voren gekomen dat verwondingen die hij aan zijn hoofd had, door ’botte kracht’ zijn ontstaan, zo meldt de Evening Standard.

Ook weet de politie inmiddels dat hij ruzie had gekregen met een groep mannen, kort voor hij in de Thames belandde en ook dat er naderhand ’ongebruikelijke transacties’ van zijn bankrekening zijn gevonden.

Zijn lichaam werd 19 oktober in de rivier gezien door roeiers. Lijkschouwer Chinyere Inyama zei tijdens een hoorzitting over de zaak, eind afgelopen week, dat gewaarschuwde bemanning van een reddingsboot zijn lichaam naar Chiswick Pier had vervoerd.

’Verwondingen mogelijk door geweld ontstaan’

„Er zaten krassen op zijn nek”, zei Inyama, die toevoegde dat er behalve verwondingen aan zijn achterhoofd, die na geweld kunnen zijn ontstaan, ook ’kneuzingen aan zijn strottenhoofd’ zijn ontdekt.

Uit zijn pathologisch rapport blijkt verder dat de longen van Mussa gezwollen waren door het vele water dat hij binnenkreeg en dat hij ook nog andere verwondingen op zijn lichaam had, waaronder op zijn borst.

Nachtclub

Hoofdonderzoeker Jim Shirley gaf tijdens de hoorzitting aan dat de laatste waarneming van de 27-jarige Nederland bij Simmons bar op Putney High Street was. „Hij liep richting Putney Bridge om iets voor half zes, die zondagochtend 17 oktober.”

Hij vervolgde: „We dachten eerst dat hij de weg was overgestoken richting de kerk en de bioscoop, maar weten inmiddels dat dat niet klopt. Waar hij wel naartoe is gegaan is onduidelijk.”

In een eerdere oproep naar getuigen gaf de politie nog aan dat Mussa om iets over vier uur in de ochtend was gezien, bij het verlaten van de nachtclub Le Fez in Putney. De Nederlander liep daar nog alleen en droeg een marineblauwe trenchcoat, lichtblauw overhemd, donkere broek en canvas sportschoenen.

Shirley doet alsnog een klemmend beroep op getuigen, ook automobilisten die een dashcam in zijn voertuig hebben, om zich te melden. De volgende hoorzitting staat voor 4 februari gepland.