Koningspaar begonnen aan staatsbezoek België

Daarna ging het per auto naar het koninklijk paleis, waar gastheer koning Filip en koningin Mathilde het paar welkom heetten. Willem-Alexander inspecteerde de erewacht op het Paleizenplein.

Dinsdag staat in het kader van de gebruikelijke plichtplegingen van een staatsbezoek, zoals een ontmoeting met politici en ’s avonds een staatsbanket in kasteel Laken, dat ook als koninklijk logeeradres dient tijdens de visite. Op de majestueuze Grote Markt van Brussel maakt het viertal een wandeling en krijgen Belgen de kans om de Oranjes te ontmoeten.

Koning Willem-Alexander en de Belgische koning Filip inspecteren de erewacht tijdens de eerste dag van het staatsbezoek aan België. Ⓒ ANP

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima samen met de Belgische koning Filip en koningin Mathilde tijdens de eerste dag van het staatsbezoek aan België Ⓒ ANP

Kunst en samenwerking

Woensdag verkennen de koning en koningin Wallonië, met visites aan Waterloo en Ottignies-Louvain-La-Neuve. ’s Avonds trakteert het Nederlandse koninklijke paar Filip en Mathilde op een optreden van het strijkorkest Amsterdam Sinfonietta, als dank voor de Belgische gastvrijheid.

Het koningspaar kwam dinsdag per trein aan in België. De tekst gaat verder onder de video.

Donderdag gaat het paar via Leuven naar Antwerpen waar onder meer van kunst wordt genoten in het museum voor Schone Kunsten. Het paar bezoekt met Philip en Mathilde ook de Antwerpse haven, waar een Nederlands en een Belgisch fregat de samenwerking tussen beide landen symboliseren. Aansluitend is er een ontmoeting met een deel van de Nederlandse gemeenschap in België voorzien.

Willem-Alexander en Filip zitten in 2023 beiden tien jaar op de troon. De Belgische vorst was in 2016 op staatsbezoek in Nederland. Voor Willem-Alexander is het na een visite aan Slowakije in maart het tweede staatsbezoek dit jaar.

België is het 27e land waar de koning een staatsbezoek aan brengt. Deze ontmoetingen tussen staatshoofden zijn vanuit protocollair perspectief de hoogste visite die tussen twee landen kan plaatsvinden.