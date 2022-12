Pak sneeuw Engeland: streep door vluchten vanuit Nederland, automobilisten urenlang vast

De regio’s Kent en Essex, rond de hoofdstad Londen, werd het zwaarst getroffen. Op sommige plekken viel tot wel 10 centimeter sneeuw. De autoriteiten spreken van ’gevaarlijke omstandigheden voor het verkeer’. Afgelopen nacht vroor het in Schotland tot wel -16 graden. In Kent wordt opgeroepen niet met de trein te reizen, maar een alternatief te zoeken.

Vluchten geannuleerd

Meerdere vluchten vanaf Nederlandse luchthavens naar Londen zijn geannuleerd. Door hevige sneeuwval in het Verenigd Koninkrijk is het luchtverkeer richting de Britse hoofdstad verstoord. Volgens de sites van Schiphol en Rotterdam The Hague Airport zijn meerdere vluchten naar Londen vertraagd of geannuleerd. Ook vanaf Eindhoven Airport wordt op Londen gevlogen. Op de site en via de socialmediakanalen meldt de Brabantse luchthaven nog niets over verstoringen.

De Britse meteorologische dienst heeft voor grote delen van het Verenigd Koninkrijk code geel afgegeven wegens sneeuwval en ijsvorming. In sommige delen van het land treedt ook dichte mist op. De weerwaarschuwing blijft zeker de hele maandagochtend van kracht. Het winterse weer heeft ook het treinverkeer ontregeld en tot ongelukken geleid op de snelwegen.

Alleen al vanaf Schiphol vertrekken dagelijks tientallen vluchten naar Londen. In Eindhoven en Rotterdam gaat het om een aantal vluchten. De Britse hoofdstad telt een reeks luchthavens zoals Stansted, Heathrow, Gatwick, Luton en London City Airport.

Vertrekkende vluchten vanaf de Londense luchthavens kampen ook met problemen. Gatwick schrapte bijvoorbeeld al circa veertig vertrekkende vluchten. Dat was vooral het gevolg van niet gelande vluchten op zondag. De laatste tijd zijn er wel meer problemen met reizen in het Verenigd Koninkrijk door een reeks spoorwegstakingen.