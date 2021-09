Oud-agent hoort straf voor moord op Sarah Everard

De moord leidde tot grote verontwaardiging in het Verenigd Koninkrijk en ook daarbuiten. Vrouwen deelden online massaal hun ervaringen met intimidatie en bedreigende situaties op straat. In Londen werd ook een herdenking gehouden. De politie greep hard in omdat de aanwezigen zich niet aan de coronaregels hielden. Een onafhankelijke inspectie concludeerde later dat er gepast was gehandeld.

De 33-jarige Everard werd in de avond van 3 maart ontvoerd door politieman Couzens, die later werd ontslagen door de politie nadat hij schuld had bekend. Een week later werd haar lichaam gevonden in een bosgebied in het zuidwesten van Engeland, op tientallen kilometers afstand van waar ze voor het laatst was gezien. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de vrouw is gewurgd.

Volgens de openbaar aanklager kende Couzens zijn slachtoffer niet. Hij zou niet goed hebben meegewerkt aan het onderzoek. Zo verklaarde hij in eerste instantie dat een Oost-Europese bende verantwoordelijk was voor wat er met de vrouw was gebeurd.