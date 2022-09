Premium Het beste van De Telegraaf

In het vizier Het belangrijkste moment ooit voor de correspondent in Londen

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

Met Brexit, de saga van elkaar opvolgende premiers en de aanhoudende perikelen in het Britse koningshuis, zijn er de afgelopen jaren weinig saaie momenten geweest voor een correspondent met standplaats Londen. Maar in mijn achterhoofd was er altijd een stem die zei dat het pas echt enerverend zou worden als koningin Elizabeth zou overlijden.