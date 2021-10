Opnieuw politieman in Londen aangeklaagd voor verkrachting

De nu van verkrachting beschuldigde politieagent moet maandag voor de rechter verschijnen. Hij werd zaterdag gearresteerd en dezelfde dag nog geschorst.

De nieuwe aanklacht is uiterst problematisch voor de Londense politie. Die was nog druk bezig de imagoschade als gevolg van de veroordeling van Wayne Couzens, die Everard seksueel misbruikte en vermoordde, zoveel mogelijk te beperken. De 48-jarige Couzens kreeg donderdag een levenslange gevangenisstraf opgelegd, nadat hij Everard op 3 maart valselijk had gearresteerd, onder het voorwendsel dat zij coronaregels had overtreden. Hij gebruikte zijn politiepas en handboeien om haar zijn auto in te krijgen. Het hoofd van de Londense politie, Cressida Dick, verklaarde in aanloop naar de veroordeling van Couzens dat hij het korps „te schande” had gemaakt.

Net als Couzens werkte de nu voor verkrachting aangeklaagde agent voor de politieafdeling in Londen die verantwoordelijk is voor de beveiliging van het parlement en van diplomaten. Politiechef Dick zei zondag in een reactie op de nieuwe aanklacht „diep bezorgd” te zijn.