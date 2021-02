Middelbare scholen gaan brugklasperiode verlengen

De belangenorganisatie van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs zegt dat kinderen op de basisschool ,,een ingewikkeld jaar achter de rug hebben.” Het risico op een te laag advies voor vervolgonderwijs is daarom groot. ,,Aanstaande eerstejaars krijgen door de verlenging een beter vervolgadvies en bovendien de kans om langer te laten zien wat ze kunnen”, aldus een woordvoerder.

Het Fioretti College en het Zwijsen College, beide bestuurd door VO Veghel, verlengen de brugklasperiode vanaf het schooljaar 2021-2022. ,,We proberen daarmee de nieuwe lichting brugklassers zo kansrijk mogelijk te plaatsen”, zegt directrice Anita O'Connor. ,,Zij hebben een fase van krakkemikkig onderwijs beleefd en kunnen wat ons betreft langer gebruiken om achterstanden weg te werken.” Ook het Tabor College Oscar Romero uit Hoorn stapt over op een brugklasperiode van minimaal twee jaar. ,,We spelen hiermee in op de periode waarin leerlingen minder onderwijstijd hebben gehad dan gebruikelijk”, zegt de school daarover.