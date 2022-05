Premium Het beste van De Telegraaf

Onderzoek naar heikel telefoontje Donald Trump in hogere versnelling

Door JAN POSTMA Kopieer naar clipboard

Donald Trump recent tijdens een rally in Delaware, Ohio. Ⓒ ANP / SIPA USA

WASHINGTON - In Georgia is het onderzoek naar voormalig president Trump in een belangrijke volgende fase aangekomen. Een grand jury gaat bepalen of Trump vervolgd kan worden voor zijn pogingen om de verkiezingsuitslag te veranderen. Centraal in het onderzoek staat het beruchte telefoontje van Trump aan de man die verantwoordelijk was voor de verkiezingen in Georgia, Brad Raffensperger.