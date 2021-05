LIVE | 10 procent kwetsbare mensen deze week uitgenodigd voor prik

10.35 - Zorgautoriteit: druk op ziekenhuizen is nog hoog, maar neemt af

De druk op de ziekenhuiszorg als gevolg van Covid-19 blijft hoog, maar lijkt iets af te nemen, schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een wekelijks rapport.

Er zijn iets meer operatiekamers in gebruik vergeleken met vorige week. Daarnaast geven nu 26 ziekenhuizen aan de zogeheten kritiek planbare zorg, zoals kankerbehandelingen, niet volledig volgens planning te kunnen leveren. Vorige week waren dit er 28.

Negen van deze ziekenhuizen kunnen bepaalde vormen van deze zorg niet meer binnen de vereiste zes weken verlenen. Dat zijn er evenveel als vorige week. „Dit wil niet zeggen dat patiënten ook daadwerkelijk gezondheidsschade oplopen. Het kan zijn dat andere zorginstellingen de zorg overnemen”, stelt de NZa.

Planbare zorg, zoals een knie- heup- of staaroperatie, wordt in ruim een derde (34 procent) van de ziekenhuizen niet geleverd. Een week eerder was dit nog 38 procent. Een aantal ziekenhuizen levert deze zorg voor een deel en 2 procent van de ziekenhuizen kan de planbare zorg weer volledig leveren.

De Zorgautoriteit wijst erop dat planbare zorg ook door zelfstandige klinieken wordt geleverd. „Patiënten die sneller geholpen willen worden, kunnen zich richten tot hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.”

10.10 - 10 procent kwetsbare mensen deze week uitgenodigd voor prik

Circa 10 procent van de mensen met een medische indicatie ontvangt deze week een uitnodiging voor vaccinatie tegen het coronavirus, of heeft die in de afgelopen dagen ontvangen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevestigt dat naar aanleiding van een bericht in het AD. Het instituut is zelf tevreden over de gang van zaken. „Het was een heel grote logistieke operatie. We hebben in korte tijd 1,54 miljoen uitnodigingen verstuurd, daar waren we blij mee”, zegt een woordvoerster.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge meldde afgelopen weekend dat „iedereen met een medische indicatie tussen 18-60 jaar die elk jaar de griepprik krijgt, is uitgenodigd.” Dat bleek nog niet helemaal te kloppen. Het RIVM meldde toen al dat sommige mensen de brief nog moesten krijgen. Donderdag werd duidelijk dat het om ongeveer één op de tien mensen uit deze kwetsbare groep ging. Dat was begin deze week de stand van zaken. Inmiddels zal ongeveer de helft van deze mensen de brief nu binnen hebben, schat de woordvoerster.

In de tussentijd hebben ook gezonde vijftigers al de kans om een afspraak te maken. Daartoe is besloten om het vaccinatietempo er goed in te houden. Momenteel mogen mensen die zijn geboren in 1965 een afspraak maken.

„Er zijn nazendingen, dat hebben we ook de hele tijd gezegd”, laat de RIVM-woordvoerster weten. Ze noemt uiteenlopende redenen daarvoor. „Soms gaat er iets niet helemaal goed bij het doorgeven van informatie. Dan ontbreekt bijvoorbeeld een adres of klopt er iets niet.”

Het aantal mensen uit de kwetsbare groepen dat een afspraak heeft gemaakt voor de prik, bleek afgelopen weekend aan de lage kant. Het waren er zaterdag zo’n 700.000, terwijl meer dan twee keer zoveel mensen toen de uitnodiging al binnen hadden. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er veel overlap is met groepen die reeds zijn gevaccineerd. Bijvoorbeeld omdat ze begin jaren 60 zijn geboren, in de zorg werken of een hoog medisch risico hebben. Uit die laatste groep zijn ook al zo’n 150.000 mensen eerder uitgenodigd. Het overzicht op dit soort overlap ontbreekt.

„Sommige mensen uit deze groep zitten dringend te wachten op een uitnodiging”, erkent de woordvoerster. „Wij willen ook dat deze mensen zo snel mogelijk een prik krijgen.”

07.02 - Nederland trollenleger actief

Een Nederlandse groep van coronasceptische actievoerders heeft sinds februari gecoördineerd onjuiste en misleidende informatie over Covid-19 verspreid. Dat meldt journalistiek platform Pointer van KRO-NCRV, dat de afgelopen 3 maanden undercover ging in deze groep.

De groep actievoerders spoorde via de berichtendienst Telegram medestanders aan om nepaccounts op sociale media aan te maken en heeft deze trollen dagelijks voorzien van desinformatie over het coronavaccin. GGD’en, politici en prominente artsen worden door de leden van dit trollenleger online, maar ook fysiek lastiggevallen, aldus Pointer.

Het trollenleger, dat Het Digitale Leger wordt genoemd, is inmiddels offline omdat er onenigheid in de groep is ontstaan over hoe ze na de verkiezingen verder moeten gaan met hun campagne. Tijdens de hoogtijdagen bestond de groep uit bijna 800 leden.

Pointer spoorde de nepaccounts op en achterhaalde met digitaal-forensisch onderzoek welke personen achter het digitale leger schuilgaan. In 3 maanden tijd krijgen de trollen 708 URL’s, 1112 afbeeldingen en 528 video’s aangeboden met desinformatie over het coronavaccin.

Begin april worden de mailadressen van GGD-testlocaties in de groep verspreid. Leden worden aangespoord om een vooraf opgestelde e-mail te versturen. Daarin doen zij zich onder valse voorwendselen voor als journalist. Het doel van deze actie is om de testlocaties te overladen met tijdrovende vragen.

Het huisadres van Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-lid, wordt ook in de groep verspreid. Mensen worden opgeroepen om op 17 april bij de ic-arts ’koffie te gaan drinken’: een term die demonstranten gebruiken om actie te voeren. Uiteindelijk komt het niet zover.

De politie houdt de groep in de gaten, zegt een woordvoerder tegen Pointer. Het is niet strafbaar om desinformatie te verspreiden, maar er wordt wel telkens bekeken of er strafbare en concrete dreigingen zijn in deze groepen, aldus de politie.

07.00 - Bibliotheken open

Na maanden gesloten te zijn geweest mogen de bibliotheken donderdag weer open. De bibliotheken maakten in eerste instantie geen deel uit van de versoepelingen van deze week, maar de Tweede Kamer drong erop aan.

Voor de mensen die weer boeken willen lenen, gelden er wel een aantal voorwaarden. Zo moeten bezoekers een mondkapje dragen en een mandje gebruiken. Daarnaast mogen bibliotheken maximaal één persoon per 25 vierkante meter ontvangen, exclusief het personeel. Ook wordt er een gezondheidscheck gedaan voordat mensen naar binnen mogen en moeten bezoekers zich laten registreren.

Sinds woensdag zijn onder meer sportscholen, zwembaden en plekken in de open lucht zoals pretparken weer open. Omdat de procedure voor de bibliotheken later in gang werd gezet, volgt de opening een dag later.

06.50 - 276.000 besmettingen India

Het Indiase ministerie van Gezondheid meldt donderdag 276.110 nieuwe coronabesmettingen. Daarmee komt het totaal in het land op bijna 25,8 miljoen bevestigde besmettingen. India meldt ook 3874 nieuwe sterfgevallen, waarmee het totale dodental stijgt naar 287.122.

Een dag eerder meldde het land nog 4500 nieuwe sterfgevallen, het hoogste aantal coronadoden in een etmaal in het land tot nu toe.

Vermoedelijk ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen overigens hoger, denken onderzoekers. Ziekenhuizen in het Aziatische land staan onder zware druk sinds het land is getroffen door een tweede coronagolf. Begraafplaatsen en crematoria zijn ook overbelast.