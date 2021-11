Wassenaars drietal opgepakt voor drugshandel en wapenbezit

Binnenland

Man (31) met 10 kilo crystal meth opgepakt in hotelkamer Breda

In een hotelkamer in Breda is afgelopen zondag een grote partij crystal meth aangetroffen. Een 31-jarige Bredanaar werd ter plaatse als verdachte aangehouden. Hij is vastgezet. De politie kwam de partij drugs door onderzoek op het spoor.