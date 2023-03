Koude nacht in aantocht: ’Tot -3 graden’

Maandagavond klaart het in Nederland flink op en gaat de wind liggen. In de kustgebieden daalt het kwik naar waarden rond of net boven nul. Aan het eind van de nacht neemt de bewolking in het zuidwesten geleidelijk toe. Het kan plaatselijk gaan vriezen, volgens Weeronline tot wel 3 graden.

Vorst

Dinsdagochtend vriest het op verschillende plaatsen. „Eerst schijnt overal geregeld de zon nog, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking gedurende de ochtend toe. De vorst verdwijnt snel en tegen het eind van de ochtend stijgt het kwik naar een graad of 7”, schrijft Weeronline. „Morgenmiddag krijgt de zon het steeds moeilijker en wordt het overal bewolkt. Het blijf tot de avond nog droog en de temperatuur stijgt naar maximaal 7 tot 9 graden. De wind is veelal zuidwestelijk en matig van kracht.”

Morgenavond is het bewolkt en trekt er vooral over de westelijke heft van het land een gebied met regen. In de nacht naar woensdag is overal een beetje regen mogelijk. Door de bewolking koelt het maar amper af.