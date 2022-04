Familie in Californië ontdekt vijf beren in winterslaap onder hun woning

Bear League-groep, die zich inzet voor beren, schrijft in een bericht op Facebook dat het gaat om een moederbeer, drie van haar eigen jongen en een geadopteerde beer. Volgens Bear League had de familie de geluiden genegeerd omdat ze er weinig achter zochten. Buren hadden ook laten weten nergens last van te hebben, en niets te horen van ’vreemde geluiden’, schrijft The Guardian zondag.

De berenfamilie is uiteindelijk wakker geworden om te vertrekken. Toen het gesnurk daarmee plaatsmaakte voor gestommel, kon de familie niet langer ontkennen dat er toch echt iets aan de hand moest zijn. Bear League werd daarop ingezet, zij hebben de dieren uiteindelijk naar het bos geleid.