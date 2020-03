Mega-oplichting met mondkapjes

Het duo maakte op een schandalige manier misbruik van de coronacrisis. De verdachten zijn overgebracht naar een cellencomplex in Amsterdam en worden daar verhoord.

Vorige week kreeg de politie het signaal binnen dat Nederlandse ziekenhuizen een grote partij mondkapjes kreeg aangeboden waarvoor tientallen miljoenen euro’s moest worden betaald, terwijl de te leveren partij in werkelijkheid vermoedelijk niet bestond.

Het signaal werd afgegeven door de betrokken ziekenhuizen en de Financial Intelligence Unit (FIU), die een melding van een ongebruikelijke financiële transactie had gekregen van een internationale bank. De Landelijke Recherche startte een onderzoek en deed dinsdag de aanhoudingen en een huiszoeking in Dordrecht.

Gebruik van actualiteit

Criminelen maken vaak gebruik van de actualiteit om mensen op te lichten. Ook in deze tijd bedenken criminelen nieuwe vormen van oplichting om onrechtmatig geld te kunnen verdienen. De politie houdt rekening met een toename van onder meer internetoplichting en babbeltrucs sinds de uitbraak van het coronavirus.

De politie waarschuwt om goed uit te kijken met welke personen of bedrijven transacties worden aangegaan bij de aankoop van bijvoorbeeld hulpmiddelen en om uitvoerig klantenonderzoek te verrichten. Het advies luidt om goed te kijken wie de aanbieder van de goederen is en gebruik te maken van de bestaande bestel- en betaalwijzen.