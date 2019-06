Bruins: geen wisselende aanbieders ambulances

„Als patiënt moet je kunnen rekenen op een ambulance als het nodig is, 24 uur per dag, 7 dagen in de week”, aldus Bruins. „Het werk van de ambulancemedewerker is vaak van levensbelang. Dat vraagt om zekerheid, kwaliteit en continue beschikbaarheid. Ambulancemedewerkers werken samen met huisartsen, spoedeisende hulpafdelingen en andere partners. Die moeten elkaar goed kunnen vinden en afspraken kunnen maken voor langere tijd.”

Volgens de minister past de wisseling van aanbieders van ambulancezorg daarbij niet.

