Onbekende man sloopt stoplicht, rent weg

Het incident gebeurde op de Daam Fockemalaan. Een omstander zag al dat iemand zich met het gevaarte op een fietspad begaf, meldt Stad Amersfoort. „Maar goed, dan verwacht je er niets van en denk je dat hij wel weet wat hij doet. Toen ik terugkwam, ongeveer tien minuten later, zag ik dat hij een verkeerslicht eruit had gereden”, zegt hij tegen de krant.

Nadat het stoplicht uit de grond is gesloopt, rent de man plotseling hard weg. Hij zou zijn jas en laptop in het voertuig hebben laten liggen. Het is onduidelijk of hij later is aangehouden. De politie Amersfoort was zondag niet bereikbaar voor een reactie.