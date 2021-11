’Kabinet koerst op avondlockdown vanaf zondag, mondkapjes op scholen’

Niet-essentiële winkels (zoals kleding- en meubelzaken), de cultuursector (theaters en bioscopen), doorstroomlocaties als musea en amateursportclubs moeten de deuren sluiten tussen 17.00 uur en 5 uur ’s ochtends. De maatregelen gaan naar verwachting komende zondag in.

Met de zogenoemde ’avondlockdown’ volgt het kabinet het advies van het Outbreak Management Team (OMT) op. Welke maatregelen er precies worden getroffen in het onderwijs moet nog blijken. Mogelijk moeten leerlingen vanaf groep zes op de basisschool en ook middelbare scholieren verplicht in de gang een mondkapje dragen.

Het ministerie van Onderwijs is nog in gesprek met de onderwijskoepels. Het OMT had eerder aangegeven ingrijpende maatregelen in het onderwijs zoveel mogelijk te willen vermijden vanwege de schade die kinderen oplopen door bijvoorbeeld het tijdelijk sluiten van scholen.

Bekijk ook: Twijfellijn vaccinatie staat roodgloeiend

Fase 2d

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge moest vrijdag ’fase 2d’ in de zorg aankondigen, waarin heup-, en knie-operaties worden uitgesteld, net als andere planbare ingrepen. Daarbij is niet uit te sluiten dat ook ingrepen worden uitgesteld die eigenlijk binnen zes weken moeten worden uitgevoerd. Uitstel daarvan zal tot gezondheidsschade leiden.

Dit alles om te voorkomen dat de echte acute zorg niet geleverd kan worden, aldus De Jonge. Het kabinet zal „alle maatregelen nemen die nodig zijn om de zorg te ontlasten”, benadrukte hij alvast. Dat betekent ook dat mensen zich schrap moeten zetten voor „een barre winter.”

Hugo de Jonge kondigt de maatregelen vrijdagavond officieel aan, in een persconferentie met demissionair premier Mark Rutte.

Luister ook naar een nieuwe aflevering van de podcast Afhameren met Wouter de Winther over het uitstelgedrag rond corona, de ‘halfzachte oplossingen’ en de ‘grootheidswaanzin’ binnen het OMT: