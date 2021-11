Rutte: vanaf zondag avondlockdown van drie weken

De maatregelen zouden vanaf zondag ingaan en duren drie weken, in ieder geval tot en met 18 december. Het kabinet hoopt op die manier het aantal coronabesmettingen te verminderen om de zorg te ontlasten. De huidige maatregelen blijven bestaan en daarbovenop ’komt het pakket van vandaag’, aldus Rutte. „De verplichte anderhalve meter afstand en het mondkapje wordt uitgebreid naar alle plaatsen waar nu het coronatoegangsbewijs verplicht is.”

Het kabinet heeft de afgelopen weken veelvuldig gehamerd op naleving van de basismaatregelen tegen het coronavirus. Toch zijn de besmettingscijfers blijven oplopen. En uit allerlei onderzoeken blijkt volgens Rutte dat „ons gedrag sinds 12 november beperkt is veranderd.” Nog altijd laat een meerderheid zich bij klachten niet testen. „De laatste weken denk ik regelmatig terug aan een jaar geleden, aan mijn eerste tv-toespraak waarna Nederland in lockdown ging. Met ook toen een snelle groei van het aantal coronapatiënten zowel op de verpleegafdeling als de ic”, begon Rutte vrijdagavond. „Wie volledig is gevaccineerd heeft 25 keer minder kans om in het ziekenhuis te belanden”, benadrukte de demissionair premier andermaal het belang van vaccinatie. Ook vraagt hij Nederlanders thuis te werken en eventueel toch op het werk de anderhalve meter afstand te bewaren.

Rutte ging ook in op de kritiek op het coronabeleid. „Een ding is zeker: er is geen manier om dit foutloos te doen. Maar we willen er niet voor weglopen. We willen mensen het belang van de basisregels nog eens benadrukken. Kennelijk slagen we er steeds minder goed in om die regels over te brengen. Dat reken ik mijzelf aan. We zullen dit beter moeten doen”, aldus Rutte.

Niet-essentiële winkels (zoals kleding- en meubelzaken), de cultuursector (theaters en bioscopen), doorstroomlocaties als musea en amateursportclubs moeten de deuren sluiten tussen 17.00 uur en 5 uur ’s ochtends. De vergoeding voor de vaste lasten gaat weer omhoog. „Ondernemers zullen we niet in de steek laten. Het is verschrikkelijk dat ze dit weer door moeten maken.”

Met de zogenoemde ’avondlockdown’ volgt het kabinet het advies van het Outbreak Management Team (OMT) op. Mogelijk moeten leerlingen vanaf groep zes op de basisschool en ook middelbare scholieren verplicht in de gang een mondkapje dragen. Het OMT gaf eerder aan ingrijpende maatregelen in het onderwijs zoveel mogelijk te willen vermijden vanwege de schade die kinderen oplopen door bijvoorbeeld het tijdelijk sluiten van scholen. Rutte: „We vragen ouders en kinderen om zoveel mogelijk alleen naar school toe te komen. Wat we van iedereen vragen is terughoudend te zijn in het contact tussen kinderen en zeventigplussers. De oudere groep is het meest kwetsbaar. Pak vaker de iPad om te videobellen.”

Kinderen van 12 jaar of jonger moeten ook thuisblijven als ze milde verkoudheidsklachten hebben. Ook moeten zij zich dan laten testen bij de GGD.

Bekijk ook: Twijfellijn vaccinatie staat roodgloeiend

Fase 2d

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge moest vrijdag ’fase 2d’ in de zorg aankondigen, waarin heup-, en knie-operaties worden uitgesteld, net als andere planbare ingrepen. Daarbij is niet uit te sluiten dat ook ingrepen worden uitgesteld die eigenlijk binnen zes weken moeten worden uitgevoerd. Uitstel daarvan zal tot gezondheidsschade leiden.

Dit alles om te voorkomen dat de echte acute zorg niet geleverd kan worden, aldus De Jonge eerder deze vrijdag. Het kabinet zal „alle maatregelen nemen die nodig zijn om de zorg te ontlasten”, benadrukte hij alvast. Dat betekent ook dat mensen zich schrap moeten zetten voor „een barre winter.”

