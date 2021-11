Rutte: vanaf zondag avondlockdown van drie weken, scholen onder strenge voorwaarden open

De maatregelen zullen vanaf zondag ingaan en duren drie weken, in ieder geval tot en met 18 december. Het kabinet hoopt op die manier het aantal coronabesmettingen te verminderen om de zorg te ontlasten. De huidige maatregelen blijven bestaan en daarbovenop ’komt het pakket van vandaag’, aldus Rutte. „De verplichte anderhalve meter afstand en het mondkapje wordt uitgebreid naar alle plaatsen waar nu het coronatoegangsbewijs verplicht is.”

In de praktijk betekent de terugkeer van het afstand houden, ook op plekken waar de coronapas al wordt gevraagd, dat de bezetting teruggaat naar een derde van de capaciteit. Op doorstroomlocaties waar de coronapas al wordt gevraagd, bijvoorbeeld op beurzen, wordt bovenop de 1,5 meter afstand en het mondkapje nog een maatregel toegevoegd: hier gaat een maximum van één persoon per 5 vierkante meter gelden.

Basismaatregelen

Het kabinet heeft de afgelopen weken veelvuldig gehamerd op naleving van de basismaatregelen tegen het coronavirus. Toch zijn de besmettingscijfers blijven oplopen. En uit allerlei onderzoeken blijkt volgens Rutte dat „ons gedrag sinds 12 november beperkt is veranderd.” Nog altijd laat een meerderheid zich bij klachten niet testen. „De laatste weken denk ik regelmatig terug aan een jaar geleden, aan mijn eerste tv-toespraak waarna Nederland in lockdown ging. Met ook toen een snelle groei van het aantal coronapatiënten zowel op de verpleegafdeling als de ic”, begon Rutte vrijdagavond.

Aan het begin van de persconferentie van vrijdag, waarin nieuwe maatregelen werden aangekondigd, is demissionair premier Rutte opvallend kritisch op zichzelf. Artikel gaat verder onder de video.

„Wie volledig is gevaccineerd heeft 25 keer minder kans om in het ziekenhuis te belanden”, benadrukte de demissionair premier andermaal het belang van vaccinatie. Ook vraagt hij Nederlanders thuis te werken en eventueel toch op het werk de anderhalve meter afstand te bewaren.

Kritiek

Rutte ging ook in op de breed gedragen kritiek op het coronabeleid. „Een ding is zeker: er is geen manier om dit foutloos te doen. Maar we willen er niet voor weglopen. We willen mensen het belang van de basisregels nog eens benadrukken. Kennelijk slagen we er steeds minder goed in om die regels over te brengen. Dat reken ik mijzelf aan. We zullen dit beter moeten doen”, aldus Rutte. „En ik begrijp dat dit een enorme impact heeft op mensen.”

Rutte benadrukt ook dat de ontwikkeling van de pandemie zich niet altijd even nauwkeurig laat voorspellen. „Heel Europa worstelt daarmee”, zegt hij. De vondst deze week van een nieuwe variant in Zuid-Afrika, die mogelijk nog besmettelijker is dan de huidige, laat volgens de demissionaire premier nog maar eens zien hoe „ongelofelijk ingewikkeld” het is om grip op het virus te houden.

17.00 uur dicht

Niet-essentiële winkels (zoals kleding- en meubelzaken), de cultuursector (theaters en bioscopen), doorstroomlocaties als musea en amateursportclubs moeten de deuren sluiten tussen 17.00 uur en 5 uur ’s ochtends. De vergoeding voor de vaste lasten gaat weer omhoog. „Ondernemers zullen we niet in de steek laten. Het is verschrikkelijk dat ze dit weer door moeten maken”, aldus Rutte. De uitbreiding van de steun aan bedrijven gaat het kabinet naar verwachting zo’n 2,2 miljard euro kosten.

Met de zogenoemde ’avondlockdown’ volgt het kabinet het advies van het Outbreak Management Team (OMT) op. Het OMT gaf eerder aan ingrijpende maatregelen in het onderwijs zoveel mogelijk te willen vermijden vanwege de schade die kinderen oplopen door bijvoorbeeld het tijdelijk sluiten van scholen. Rutte: „We vragen ouders en kinderen om zoveel mogelijk alleen naar school toe te komen. Wat we van iedereen vragen is terughoudend te zijn in het contact tussen kinderen en zeventigplussers. De oudere groep is het meest kwetsbaar. Pak vaker de iPad om te videobellen.”

Scholen krijgen het dringend advies, al dan niet opnieuw, looproutes in de gebouwen aan te brengen en pauzes te spreiden. Daar waar mogelijk geldt het advies klassen in kleinere groepen onder te verdelen en ervoor te zorgen dat die niet met elkaar in contact komen. Voor leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs (groep zes tot en met acht) en in het voortgezet onderwijs geldt het dringende advies twee keer per week een corona-zelftest te doen, ook voor gevaccineerden en leerlingen die corona gehad hebben.

Kinderen van 12 jaar of jonger moeten ook thuisblijven als ze milde verkoudheidsklachten hebben. Ook moeten zij zich dan laten testen bij de GGD.

Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan. Topsporters (trainen en wedstrijden spelen) en professionele kunst- en cultuurbeoefening mogen wel actief zijn na 17.00 uur, maar er is geen publiek welkom.

’Let op elkaar’

Demissionair premier Mark Rutte roept op de komenden weken extra te letten op mensen die in een onveilige thuissituatie zitten of eenzaam zijn. De aangescherpte coronamaatregelen, waardoor mensen weer veel meer thuis komen te zitten, kunnen „op een afschuwelijke manier doorwerken achter de voordeur”, waarschuwt hij.

Rutte denkt met name aan vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Maar ook aan ouderen die door alle beperkingen verder dreigen te vereenzamen. „We moeten echt, ook nu weer, op elkaar blijven letten”, zegt Rutte. „Dus vraag gewoon eens aan mensen: hoe gaat het met je. En als je mensen kent die echt in een onveilige thuissituatie zitten, neem dan contact op met de instanties die we daarvoor hebben. Juist in deze fase mag het niet ieder voor zich zijn.”

Fase 2d

„Het is nooit te laat om de keuze voor vaccinatie te maken”, zei Hugo de Jonge. „Waar de vaccinatiegraad omhoog moet, zetten we alles op alles om dat aantal op te krikken. Nog steeds kiezen duizenden mensen per week voor de prik. Ook kan een flink deel van de tachtigplussers een afspraak maken voor een boosterprik.”

Voor dit boosteroffensief gaat Defensie helpen met 750 mensen en worden ook studenten ingezet, maakte het kabinet vrijdag bekend. Verder wordt volgende week al begonnen met het geven van een extra vaccinatie tegen het coronavirus aan niet-mobiele ouderen. Oorspronkelijk was het plan hiermee in januari te beginnen. „Het kan zijn dat er mutaties ontstaan. Het is aan ons om op alle mogelijke scenario’s voorbereid te zijn. We hebben nog een lange winter te gaan.”

