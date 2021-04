Fris eerste weekend van mei: winterjas uit de kast

„De koude noordelijke winden weten deze lente van geen wijken”, aldus de meteoroloog. Dat merken we zaterdagochtend al in alle vroegte. „Tussen 6 en 7 uur ’s ochtends ligt de temperatuur maar net boven nul en op een enkele plaats vriest het licht. Vorst aan de grond is mogelijk op grote schaal en ook autoruiten kunnen bevriezen. Ga je vroeg naar buiten? Dan heb je dus niet alleen een winterjas, maar ook handschoenen nodig.”

Volgens Van Wezel is er zaterdag ’na een koude start’ kans op veel zon; het wordt dan tussen de 11 en 15 graden. „De zon moet wel stapelwolken naast zich dulden en over de zuidoostelijke heeft van het land trekt ook sluierbewolking. Op veruit de meeste plaatsen blijft het droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten.”

Uit de wind en in de krachtige meizon kan het ’toch heerlijk’ zijn. „In het binnenland kun je de winterjas ’s middags inruilen voor een zomerjas of een trui, zeker als je actief bezig bent.” Normaal gesproken is het begin mei 15-18 graden.

Zondag zon en stapelwolken

Ook zondag is het prima weer om te tuinieren, wandelen of sporten. De dag start waarschijnlijk iets minder koud dan zaterdag met temperaturen rond een graad of 3. Overdag is het juist wat frisser met maxima van 10-13 graden. De noordwestenwind is ook duidelijker aanwezig, met op de meeste plaatsen een matige wind (windkracht 3-4). In Groningen en op de Waddeneilanden waait het soms vrij krachtig (windkracht 5). De wind levert gevoelstemperaturen op van 7-10 graden. Van Wezel: „Warme kleding is dus ook zondag een must.”

Het grootste deel van de tijd is het zondag droog met een mix van zon en stapelwolken, maar verspreid over het land ontstaan enkele buien. „Wie pech heeft, haalt dus een nat pak.”