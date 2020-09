Drie mannen heengezonden, maar blijven verdacht van opruiing bij rellen Utrecht

Het betreft twee mannen van 22 en 26 jaar uit Hilversum en een 21-jarige scholier uit IJsselstein. In augustus riepen zijn via het sociale medium Snapchat op tot rellen in Utrecht. Ze wisten binnen mum van tijd honderden relschoppers te mobiliseren. In de wijken Kanaleneiland en Overvecht leidde dat op 14 en 15 augustus tot ongeregeldheden waarbij onder meer de politie werd belaagd met stenen en vuurwerk. De ME moest noodgedwongen ingrijpen. Ook bushokjes werden gesloopt en ging er een auto in vlammen op.

De rechtbank verlengde afgelopen donderdag hun voorlopige hechtenis niet. Die beslissing is maandag naar buiten gebracht.

Onderzoek loopt nog

Het onderzoek in hoeverre de mannen strafbaar zijn en op welke wijze zijn daarvoor aansprakelijk gesteld kunnen worden, loopt nog. Het kan resulteren in een dagvaarding voor de rechter of het betalen van een geldboete (strafbeschikking). „We kijken ernaar wat ze precies op hun kerfstok hebben”, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Van de rellen die tot en met 19 augustus voortduurden, zit momenteel nog maar één verdachte vast. Hij gooide stenen naar de politie. In totaal werden er vorige maand 53 verdachten aangehouden in verband met de rellen. Daarvan waren er 32 meerderjarig en 21 minderjarig. Allen jongens of mannen. Drie van hen moesten mee voor opruiing. De rest werd aangehouden voor strafbare feiten gepleegd op straat, zoals het verstoren van de openbare orde, openlijk geweld, het niet bij zich dragen van ID of het niet voldoen aan het noodbevel. Overigens kwamen 37 van de arrestanten uit de gemeente Utrecht. Een minderjarige verdachte is inmiddels voor de kinderrechter verschenen.

’Lastig om uitingen aan te pakken’

Het sluiten van sociale media-accounts is strafrechtelijk gezien lastig, zeggen zowel de gemeente Utrecht als het OM. „Iedereen heeft vrijheid van meningsuiting en mag dingen op sociale media zetten”, reageert het OM: „Als het opruiing of bijvoorbeeld belediging betreft, dan zijn wij aan zet om zo’n uiting aan te pakken. Verder hebben sociale media hebben zelf regels van wat wel en niet kan. Een uiting op een sociaal medium kan in een civiele rechtszaak wel worden aangevochten en kan dan verwijderd worden.”

Burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht pleitte er eerder al voor dat websites en sociale media waarop wordt opgeroepen tot rellen, sneller uit de lucht genomen kunnen worden. „Nu kom je de halve wetgeving, privacy en weet ik wat tegen”, aldus de burgemeester die justitieminister Ferd Grapperhaus vroeg dit snel mogelijk te maken.

Honderden aanhoudingen

Een oproep om te rellen of om bijvoorbeeld ergens te demonstreren waar geen toestemming voor gegeven is, is strafbaar. Zo riep de actiegroep Viruswaanzin in juni tot twee keer toe op om naar het Malieveld in Den Haag te komen en te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Beide keren kreeg de actiegroep geen toestemming en kwamen er toch mensen opdagen. Het leidde tot een confrontatie met politie en ME. Later bleek dat de onruststokers vooral bestonden uit hooligans. Er werden die dag honderden aanhoudingen verricht.