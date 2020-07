Franse kinderen (3 en 5) uit snikhete auto gered

Bij aankomst klopten agenten op het gesloten raam, maar de kinderen waren al niet meer in staat om te reageren. Uiteindelijk wisten agenten de voorruit in te slaan om de bewusteloze kinderen te bevrijden. Het is niet duidelijk hoe lang het stel precies in de afgesloten auto heeft gezeten.

Volgens lokale media moesten de kinderen voor straf in de auto blijven, waar de binnentemperatuur inmiddels was opgelopen tot 35 graden. De slachtoffertjes zijn overgebracht naar het ziekenhuis en zijn buiten levensgevaar.

De politie is een onderzoek gestart.