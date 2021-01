Britse musici slaan alarm over Brexit-deal

Ook voormalig Oasis-voorman Liam Gallagher ondertekende de brief. Ⓒ Foto REUTERS

LONDEN - Het is niet vaak dat je violiste Nicola Benedetti en de punkband The Sex Pistols in één adem noemt, maar over de Brexit-overeenkomst zijn ze het volledig eens: die deugt niet. De overeenkomst zorgt ervoor dat het onmogelijk wordt voor Britse musici om in de rest van Europa op te treden.