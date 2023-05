Kinderen vaker door ouder ontvoerd: vooral moeder kiest weg naar buitenland

Een zorgelijke ontwikkeling, zegt directeur Coskun Çörüz van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO). „Helaas zal de stijgende trend naar verwachting blijvend zijn. Door de globalisering zijn er steeds meer gemengde huwelijken. Die kunnen ook misgaan, wat de kans op een internationale kinderontvoering vergroot.”

Turkije

Een andere verklaring voor de toename kan zijn dat gedupeerde ouders het IKO steeds beter weten te vinden. Ze krijgen er gratis begeleiding en juridische hulp.

Het land waar de meeste kinderen naar worden ontvoerd is Turkije, gevolgd door België, Polen, Duitsland en Spanje. Kinderen die naar Nederland worden ontvoerd, zijn voornamelijk afkomstig uit België, Verenigde Arabische Emiraten en Polen.

In totaal werden in 2022 292 kinderen ontvoerd. In 2021 waren dat er 229. Opvallend is dat vorig jaar vaker meerdere kinderen van een gezin tegelijk ontvoerd werden, meldt Çörüz.

De meeste ontvoerders (78 procent) zijn de moeders. Ruim 20 procent is de vader en 2 procent zijn overige familieleden. De meeste kinderen zijn 5 jaar of jonger.

Çörüz meldt trots dat Nederland vooroploopt bij de aanpak van het probleem. De organisatie traint professionals als rechters, politie, leerkrachten en jeugdzorgmedewerkers in het herkennen van een dreigende ontvoering. Het IKO maakt gebruik van mediators die bij een (dreigende) ontvoering helpen om de verstoorde verhoudingen tussen ouders te herstellen.

Dat werpt zijn vruchten af, zegt Çörüz. „Bij 265 dreigingen hebben we preventieve gesprekken gevoerd en daarvan zijn er slechts drie die toch tot een ontvoering hebben geleid, voor zover wij kunnen nagaan. Dat is een hoopvol resultaat.”

Kinderen die worden ontvoerd naar een EU-land of naar een land dat het Haags kinderontvoeringsverdrag heeft ondertekend, hebben grotere kans terug te keren naar Nederland dan een kind dat verdwijnt naar en land zonder verdragen.

India

Zo’n land is bijvoorbeeld India, waar in 2016 het toen tweejarige dochtertje Insiya van Nadia Rashid vanuit Amsterdam naartoe werd ontvoerd. Nadia knokt sindsdien voor haar kind. Ze schreef onder meer een brief aan koning Willem-Alexander en voerde met Telegraaf-journalist John van den Heuvel een gesprek met minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken.

Çörüz beaamt dat kinderen terughalen uit een land als India ’ontzettend ingewikkeld’ is. „Je moet naar een wildvreemd land, je spreekt de taal niet, je kent de rechtspraak niet en dan kost het ook nog veel geld. En stel dát de rechter je in dat land in het gelijk stelt, dan moet je je kind nog zoeken en hopen dat de plaatselijke autoriteiten het vonnis uitvoeren.”

Hij noemt het ’zuur en triest’. „Veel ouders rouwen om een kind dat niet dood is.”