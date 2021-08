Weekcijfers RIVM: Aantal coronagevallen begint weer te stijgen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag weer met de wekelijkse cijfers over de stand van de uitbraak. In de zes dagen na de laatste update zijn 14.847 positieve tests geregistreerd, gemiddeld ongeveer 2475 per dag. Dat betekent dat het weekcijfer dinsdag kan uitkomen op ongeveer 17.500 nieuwe gevallen. Dat zou ongeveer 5 procent meer zijn dan vorige week. Toen meldde het RIVM 16.564 positieve tests in de zeven dagen ervoor.

Het aantal positieve tests stijgt vooral in Flevoland, Brabant-Noord, IJsselland en Gelderland-Zuid, maar ook in veel andere regio’s. In Zuid-Limburg, Brabant-Zuidoost en Zeeland is nog een flinke daling te zien.

Het RIVM meldt ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Dat blijft vermoedelijk ongeveer gelijk. Vorige week meldde de dienst 408 nieuwe opnames in een week tijd, tegen 436 de week ervoor. Ook het aantal sterfgevallen is redelijk stabiel. Dat komt waarschijnlijk uit op iets meer dan 40, net als in de twee weken ervoor.

Het instituut berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt. Het cijfer steeg afgelopen vrijdag naar 0,97 en komt nu misschien boven de 1 uit. Dat zou erop wijzen dat het aantal besmettingen langzaam maar zeker weer toeneemt. Het cijfer gaat altijd over de situatie twee weken eerder, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn.