Duitse douane vindt reptielen in snoep, souvenirs en speelgoed

De douane van luchthaven Keulen-Bonn laat weten dat het gaat om doosschildpadden, padhagedissen en boomhazelwormen afkomstig uit Mexico. De reptielen waren bestemd voor particuliere kopers in Duitsland. De douane vond ze in twee pakketjes op 30 oktober en 8 november.

Een van de onderschepte reptielen. Ⓒ Oliver Berg/dpa

„In principe moeten we met alles rekening houden tijdens onze controles, maar het is beangstigend om levende en beschermde dieren te vinden”, aldus de woordvoerder. De douane werkt samen met het zoölogisch museum Koenig in Bonn om de soorten te identificeren en de reptielen te verzorgen. De exacte herkomst van de dieren wordt genetisch onderzocht met DNA-monsters.

Lot dieren

Duitsland heeft de Mexicaanse autoriteiten onmiddellijk op de hoogte gebracht van de inbeslagname. De autoriteiten overleggen nog of ze de overlevende dieren terugsturen naar Mexico om daar vrij te laten. Het is nog niet duidelijk of de dieren uit het wild komen of uit een fokkerij.