Rusland brandmerkt VS en Tsjechië als ‘onvriendelijke landen’; ambassades afgeknepen

‘Landen die onvriendelijke handelingen hebben verricht tegenover de Russische Federatie’ mogen op hun ambassades en consulaten een maximumaantal ingezetenen van Rusland aannemen. Voor Tsjechië zijn dat er negentien; de VS mag geen enkele Rus meer inhuren en zal haar tolken en elektriciens moeten invliegen.

Gekortwiekt

De Amerikaanse vertegenwoordiging in Rusland is de afgelopen jaren al flink gekortwiekt. In 2013 telden de ambassade in Moskou en drie consulaten nog ruim 900 lokale werknemers en 300 ingevlogen personeelsleden.

Maar tegenwoordig bedient de ambassade in Moskou in haar eentje alle elf tijdzones van Rusland. In 2017 decimeerde Rusland het toegestane aantal diplomatieke medewerkers van de VS. President Trump antwoordde met de sluiting van drie Russische consulaten in de VS en kondigde afgelopen december de sluiting van de Amerikaanse consulaten in Jekaterinburg en Vladivostok aan.

Onder Biden zijn de Amerikaans-Russische relaties alleen maar verder verslechterd. Poetins onvriendelijke lijst volgt op een maand waarin Washington en Moskou over en weer tien diplomaten uitzetten in de nasleep van een hackschandaal waarvoor Rusland verantwoordelijk wordt gehouden.

Ontslagen

Washington anticipeerde al op de personeelsbeperking en ontsloeg eind april 75 procent van haar medewerkers. Haast alle diensten die niet met migratie of diplomatieke missies te maken hebben, werden opgeschort. Russen die op vakantie willen in de VS, moeten hun visum voortaan in een derde land aanvragen.

Maar met deze ontslagronde waren de Amerikanen een tikkeltje voorbarig: bij de publicatie van de lijst werd vrijdag bekend dat het personeelsverbod tijdelijk is uitgesteld.

De Tsjechische kandidatuur hadden tot voor kort weinigen zien aankomen. Veel Tsjechen kijken dan wel met scepsis naar Rusland, hun president Milos Zeman flirt juist graag met het Kremlin.

Wapendepot

Maar op 17 april bracht Praag een schokkende verdenking naar buiten. In 2014 zouden twee Russische spionnen een ontploffing hebben veroorzaakt in een wapendepot, waarbij twee mensen omkwamen. Tsjechië zette 18 diplomaten van de Russische ambassade het land uit. Zij zouden allen medewerkers van de Russische geheime diensten zijn. Rusland reageerde door twintig Tsjechische diplomaten uit te zetten.

Het Tsjechische ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde na deze uitzettingen vijf diplomaten en negentien lokale medewerkers in Moskou te hebben. Bij die lokale bemanning zal het dus blijven, nu Tsjechië de twijfelachtige eer toekomt een ‘onvriendelijk land’ te zijn.

Moskou houdt nadrukkelijk de mogelijkheid open nieuwe landen aan de lijst toe te voegen.