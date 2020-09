OM eist acht jaar cel tegen verdachte ’zeilbootmoord’

Verslaggever Marcel Vink is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

P. ontkent zijn vrouw iets te hebben aangedaan en zegt dat zij op hun boot zijn overvallen. Zijn vrouw heeft dat niet overleefd, stelt hij. Het schip lag op dat moment in een baai bij het Colombiaanse eiland Isla Grande.

Het OM vindt dat geen aannemelijk verhaal. De officier van justitie somde een flinke lijst op van elementen die dit scenario tegenspreken. Tegelijkertijd meent hij dat het niet vreemd is dat velen twijfelen aan P.’s schuld. De man heeft geen motief, geweld past niet bij zijn persoon en er waren geen aanwijzingen voor een slechte relatie.

„Maar onderhuids kan iets hebben gespeeld”, aldus de officier. „Het staat niet onomstotelijk vast dat het perfecte plaatje het juiste was. Mensen doen vreemde dingen, ook uit het niets.”

Op verzoek van de rechtbank zette P. nogmaals uiteen hoe de bewuste avond is verlopen. De avond begon vredig met een spelletje en drankjes. Rond zes uur zat P. naar eigen zeggen op de wc van het jacht toen hij zijn vrouw plotseling hoorde schreeuwen. Vervolgens is hij in de toiletruimte bedreigd, geslagen en bijna gewurgd door twee gemaskerde mannen. De mannen vroegen om computers en geld en bonden hem vast.

Volgens P. heeft hij gezegd dat ze konden pakken wat ze wilden. Toen de rovers waren vertrokken, heeft hij zichzelf kunnen bevrijden. Zijn vrouw, de 54-jarige Durdana Bruijn, lag dood in de kajuit, met een handdoek om haar hoofd. Hij zei niet meer te weten of hij buiten bewustzijn is geweest.

De rechtbank had een reeks kritische vragen over P.’s verklaring, onder meer over de verwondingen die hij tijdens de overval zegt te hebben opgelopen.

De Nederlandse justitie heeft de vervolging van P. overgenomen van de Colombiaanse autoriteiten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van doodslag. Voor een vooropgezet plan zijn vrouw te doden zijn geen harde aanwijzingen. De aanklacht moord liet justitie vorig jaar daarom vallen.