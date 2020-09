Verdachte zeilbootmoord tijdens wereldreis voor de rechter

Verslaggever Marcel Vink is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

De boot lag op dat moment in buurt van Isla Granda, een van de Rosario-eilanden in Colombia. De vrouw, de 54-jarige Durdana Bruijn, zou zijn geschopt, geslagen, gewurgd en gesmoord. P., een voormalig dierenarts afkomstig uit Heino, heeft verklaard dat zijn vrouw is gedood door piraten, tijdens een overval op het schip. Hij zou zelf gewond en buiten bewustzijn geraakt en pas zijn bijgekomen toen zijn vrouw al dood was.

De Colombiaanse politie loofde weliswaar een beloning uit voor de tip die naar de daders zou leiden, maar twijfelde aan de verklaring van P., vooral omdat er slechts een klein geldbedrag is meegenomen en andere waardevolle spullen aan boord werden achtergelaten. De Colombiaanse justitie merkte P. aan als verdachte. Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft de strafvervolging overgenomen.

Omdat de belangstelling voor het proces groot is en de ruimte - mede door coronamaatregelen - in het gerechtsgebouw beperkt, is de zaak via een livestream te volgen. De rechtbank besloot hier ook toe omdat P. meewerkt aan een documentaire.

De rechtbank zou aanvankelijk dinsdag met het proces beginnen. Een coronatest van een van de betrokken rechters maandag gooide roet in het eten. De uitslag daarvan moest worden afgewacht.