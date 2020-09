Zoon verdachte ’zeilbootmoord’ in tranen: ’Het doet pijn dat papa mama mist’

Het lichaam van Durdana werd aan boord van de Lazy Duck gevonden. Haar man Peter staat donderdag voor de rechter.

Ineens was er een ijzige schreeuw te horen in de zittingszaal. Een van de aanwezigen, een familielid of bekende van verdachte Peter P., kon zich niet meer beheersen. De zaak van de ’zeilbootmoord’, waarin de gepensioneerde dierenarts wordt verdacht van het doden van zijn vrouw Durdana op hun zeiljacht in de Cariben vijf jaar geleden, had donderdag veel emoties tot gevolg.