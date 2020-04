Gevangene bijna vrijgelaten, overlijdt aan coronavirus

Garrison wilde namelijk wachten tot september, omdat hij dan niet onder toezicht geplaatst zou worden, meldt Detroit Free Press.

Garrison zat bijna 44 jaar in de cel, nadat hij in 1976 een man doodschoot tijdens een overval. Hij was toen 16 jaar oud. De man kreeg levenslang opgelegd. Zijn straf werd ingekort tot 40 jaar, nadat in Amerika besloten werd dat jongeren die levenslang opgelegd hebben gekregen in aanmerking komen voor strafverkorting.

In Michigan zijn tot nu toe 17 gevangenen overleden aan het coronavirus.