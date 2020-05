LIVE | Britten bang om huis uit te gaan, ook als lockdown voorbij is

Veel Britten voelen zich ongemakkelijk bij het idee de deur uit te gaan als hun regering de lockdownmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus deze maand zou opheffen. Uit een peiling van Ipsos Mori blijkt dat 60 procent zich niet op zijn gemak voelt bij het idee om weer een pub, restaurant of sportwedstrijd te bezoeken of in het openbaar vervoer te stappen.

Gaan winkelen of de kinderen naar school sturen is voor 40 procent van de respondenten voorlopig ’not done’. Meer dan 30 procent ziet het ook niet zitten om naar werk te gaan of om met vrienden af te spreken. Een grote meerderheid van de geënquêteerde Britten houdt zich aan de lockdownmaatregelen omdat zij het virus niet willen krijgen of verspreiden, niet omdat het door de overheid is opgedragen.

Statisticus David Spiegelhalter van de Universiteit van Cambridge zei tegen BBC Radio dat zijn onderzoek hetzelfde heeft uitgewezen. Hij zei het begrijpelijk te vinden dat de ouderen bang zijn om naar buiten te gaan, maar voegde daaraan toe dat jongere mensen aanzienlijk minder risico lopen.

„Als je het virus krijgt, is de kans dat je sterft ongeveer even groot als de kans die je sowieso loopt om dit jaar te overlijden”, stelde Spiegelhalter als vuistregel. „Dus als je niet bang bent om dit jaar dood te gaan, zou je ook niet zo bang moeten zijn voor het virus.”

Volgens Spiegelhalter moet de overheid meer voorlichting geven en de bevolking naar risico verdelen in verschillende categorieën. „Er is een campagne nodig om mensen die weinig risico lopen aan te moedigen om hun normale leven weer op te pakken, zodra dat weer kan”, voegde hij daaraan toe.

Lees hier het liveblog van gisteren terug: donderdag 30 april

Binnenland:

Buitenland:

Financieel:

Sport:

Lijst met aangewezen trainingslocaties voor topsporters groeit

’Coranacrisis kan voetbal nog jaren raken’

Entertainment