VN-Veiligheidsraad overlegt dinsdag weer over situatie in Israël

„De situatie wordt steeds slechter. Onschuldige burgers worden nog steeds gedood. We herhalen daarom: stop met schieten. Beëindig de vijandigheden nu”, staat in een conceptverklaring van de Noorse afvaardiging in de Veiligheidsraad.

Het wordt het vierde overleg in ruim een week tijd over de gespannen situatie. De Verenigde Staten hebben dwarsgelegen bij drie gezamenlijke verklaringen. De andere veertien landen waren voor de verklaring, maar de VS stemden tegen. De VS zijn de belangrijkste bondgenoot van Israël.

In de verklaringen werden de zorgen uitgesproken over het toenemende geweld en over de kolonisatie van Palestijnse gebieden door Joodse kolonisten. De kolonisatie en dreigende uitzetting van Palestijnen uit hun huis zorgde voor een escalatie van het conflict. Het begon met rellen in Jeruzalem en mondde uit in raketbeschietingen en bombardementen waardoor al meer dan 220 doden vielen, vooral aan de Palestijnse kant.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken belde maandag met zijn Israëlische collega Gabi Ashkenazi over het oplossen van het conflict. President Joe Biden belt later nog met premier Benjamin Netanyahu.