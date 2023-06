Buikpijn bij fiscus om nul btw op groente en fruit: ’Wat te doen met kers op de taart?’

Het klinkt zo simpel, het plan van het kabinet om de btw op groente en fruit te verlagen naar nul procent. Maar niets lijkt minder waar. De vraag is of zo’n maatregel überhaupt nut heeft, doeltreffend is én uitvoerboer is. En wat is eigenlijk groente en fruit? Over al die vragen zijn de meningen verdeeld. Maandag sprak de Tweede Kamer met deskundigen en diverse (belangen)organisaties over het plan.

„Hoe belast je een kers op een taart?” En: „Wat te doen met een walnoot in een fruitmand voor een zieke collega?” Twee voorbeelden waarmee beleidsadviseur Toon Vroon van de Belastingdienst maar wilde aangeven dat een btw-verlaging op groente en fruit bepaald geen abc’tje is. Of wat te doen met sperziebonen in blik, zoals BBB-voorvrouw Caroline van der Plas opwierp. Vallen die dan ook onder het nultarief?

Hellend vlak

De fiscus vreest al met al een hellend vlak, met steeds nieuwe grensgevallen. „Dit heeft alle ingrediënten in zich van een mogelijk onbeheersbaar probleem in de uitvoering”, waarschuwde Vroon daarom. „De Belastingdienst krijgt er fiscaal buikpijn van.”

Terwijl de Belastingdienst en CPB waarschuwen voor uitvoeringsproblemen, of gebrek aan doelgerichtheid, komen andere deskundigen op fiscaal gebied tot diametraal andere conclusies. Het kan prima, stellen zij, kijk maar naar andere landen in Europa. Maak er als politicus maar eens chocola van.

Onderzoeksbureau SEO zocht een klein jaar lang uit of en hoe een verlaging van de btw op groente en fruit mogelijk is, en wat daarvan de effecten zullen zijn. In de volksmond heette dat een onderzoek te zijn over de vraag wat groente is, en wat fruit. „Een verlaging van het btw-tarief op groente en fruit van 9 procent naar 0 procent is juridisch niet houdbaar en moeilijk uitvoerbaar”, concludeerde SEO eind maart.

Eetpatroon

Los van het uitvoeringsvraagstuk, is het ook de vraag of een verlaging wel leidt tot een gezonder eetpatroon. Die effecten zijn er met vier procent meer consumptie van groente en fruit ’nauwelijks’, stellen de onderzoekers. De vraag is of de kosten – die worden geraamd tussen de 550 en 950 miljoen euro (afhankelijk van de gekozen variant) - opwegen tegen die te verwachten effecten. „Het verschil in consumptie? Een appel per maand”, zei één van de insprekers.

Toch roepen gezondheidsdeskundigen de Kamer maandag in koor op om de btw-verlaging toch vooral door te zetten. Wel als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat nodig is – met name in de strijd tegen overgewicht. „Het effect van een btw-verlaging lijkt misschien klein, maar omdat het voor de hele Nederlandse bevolking geldt, is het effect juist groot”, zegt Feike van der Leij, lector Health & Food aan Hogeschool Inholland. Vanuit gezondheidsperspectief is de btw-verlaging ’een cruciale keuze’, klinkt het.

De vraag is of het kabinet haar plan om de btw op groente en fruit naar 0 procent te verlagen zal doorzetten – of toch kiest voor een andere maatregel. „De argumenten om het niet te doen zijn er, maar er zijn ook nog steeds argumenten om het wél te doen”, reageerde staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid) destijds op de uitkomsten. Hij stelde daarom ’nog niet zover’ te zijn om van zijn plan af te stappen.