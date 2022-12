Massale zoektocht naar geroofde juwelen in kanaal levert niets op

Ruim een week geleden maakten de Duitse autoriteiten bekend een groot deel van de oorspronkelijke buit, die bestaat uit sieraden waarin dik 4300 diamanten en andere edelstenen zijn verwerkt, in beslag te hebben genomen in Berlijn. Het ging om 31 voorwerpen die waren teruggevonden. Duitse media meldden dat de dieven destijds kostbaarheden ter waarde van meer dan 1 miljard euro zouden hebben buitgemaakt. Ze roofden de schatkamer van het museum in het Residenzschloss in de Saksische hoofdstad leeg.

De vondst van een groot deel van de buit zou te danken zijn aan een overeenkomst tussen justitie en een advocaat van een verdachte in de zaak. Er zijn in de zaak zes mannen gearresteerd. Ze worden in een begin dit jaar begonnen proces onder meer beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie, brandstichting en diefstal.

De Duitse justitie spant zich in kostbaarheden uit het Grünes Gewölbe (Groene Gewelf), de schatkamer van het museum in Residenzschloss, terug te krijgen. Er werd eerder al een beloning van een half miljoen euro uitgeloofd voor tips die naar de schat zouden leiden. In Nederland werd een man aangehouden die misbruik van de situatie wilde maken. Hij deed zich vorig jaar voor als Antwerps diamantair en maakte een kunstdetective in Nederland en de stichting die de kunstschatten in Dresden beheert (SKD) wijs dat hij voor 40.000 euro een gestolen met edelstenen bezaaide hoge Poolse onderscheiding - die van de Orde van de Poolse Witte Adelaar - van een anonieme aanbieder kon kopen. Hij kreeg daar van de SKD 40.000 euro in cash voor maar verdween vervolgens. Hij is later opgespoord en aan Duitsland uitgeleverd.