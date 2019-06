Taxichauffeurs blij: minder lasten en regeltjes

Zo’n VOG kost vier tientjes en is volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) dubbelop. „Op basis van deze continue screening kan de chauffeurskaart al worden ingetrokken als hier aanleiding toe is”, legt een woordvoerder van de bewindsvrouw uit. „Er wordt dus ook al voortdurend gecontroleerd op strafbare feiten.”

Ook de zogenoemde communautaire vergunning voor ondernemers die al een taxivergunning hebben wordt geschrapt. Dit is een vergunning voor bedrijven die taxi’s willen inzetten voor openbaar vervoer. Van Veldhoven vindt dat de taxivergunning al voldoende zekerheid op kwaliteit biedt voor reizigers.

De staatssecretaris krijgt verder zelf meer speelruimte om beperkingen voor nieuwe vormen van reisconcepten, waar taxigebruikers baat bij hebben, weg te nemen. Zo kan de bewindsvrouw een vrijstelling geven op bepaalde eisen die in de wet zijn vastgelegd. Het idee is dat er op de manier meer innovatie kan komen in de sector.