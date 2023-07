17-jarige verdachte dodelijke schietpartij Vlaardingen weer vrij

VLAARDINGEN - De 17-jarige jongen die is aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Vlaardingen is weer vrij. De jongen is niet de schutter, maar blijft wel een verdachte in de zaak, meldt de politie. Zijn precieze rol wordt verder onderzocht.