Jongen (7) overleden na ongeval met taxi

De jongen werd op 25 april rond zeven uur ’s avonds aangereden door een taxi. Dat gebeurde nabij een zebrapad op de Fabrieksgracht in Den Helder, ter hoogte van de Jan in’t Veldstraat. Hij werd met ernstig letsel overgebracht naar een ziekenhuis.

De bestuurder van de taxi werd na het ongeval aangehouden, zoals gebruikelijk is bij dergelijke ernstige ongevallen. Onder meer is een verklaring afgenomen en is uitgezocht of hij onder invloed was van alcohol of andere verdovende middelen. Mede omdat het onderzoek nog loopt kan politiewoordvoerster Mascha Koning niet ingaan op vragen over de toedracht.