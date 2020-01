Tienduizenden euro’s en 16 auto’s ingevorderd bij controle

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

EINDHOVEN - Bij een grootscheepse controle in de Eindhovense wijk Oud-Woensel is bijna 73.000 euro aan openstaande boetes en belastingschulden geïncasseerd. Daarnaast zijn er 23 voertuigen, waaronder 16 auto’s in beslag genomen, meldt de gemeente Eindhoven. Verder is iemand aangehouden die verdacht wordt van stalking en mishandeling.