Amerikaans jongetje (5) overleden na drie uur opgesloten te zijn in snikhete auto

Terwijl de moeder druk was met het organiseren van het feestje, zat de jongen vast in de auto die steeds heter en heter werd. Pas na drie uur had ze door dat hij er nog in zat. Ze dacht eerder nog dat hij er zelf was uitgestapt, maar toen er geen gehoor kwam, kwam het besef. Helaas kwam de moeder te laat. De jongen kon niet meer gered worden en was ter plaatse overleden.

Eerder op de dag was de moeder nog met haar zoon en dochter inkopen gaan doen voor het feestje. Bij thuiskomst stapten de moeder en dochter wel uit en bleef de zoon zitten, uiteindelijk met fatale gevolgen. De moeder dacht dat hij zelf wel uit de auto kon komen, omdat hij dat eerder had gedaan. Maar doordat ze reed met een leenauto, vermoed de sheriff dat de jongen het niet voor elkaar kreeg. Meer informatie kon de politie nog niet geven over het drama of de betrokkenen, aangezien het onderzoek nog loopt. Het is nog onduidelijk of de vrouw vervolgd zal worden.