In de bioscoop naar de Tour de France kijken. Ⓒ Rias Immink

EINDHOVEN - Een enkeling klapt tegen half vijf ’s middags voorzichtig in de Pathé-bioscoop in Eindhoven. Twintig wielerfans zien in de grote zaal Steven Kruijswijk knap het podium van de Tour de France. „Op zo’n groot scherm een Nederlands wielersucces zien, dat zal ik niet meer zo snel vergeten”, zegt Jeroen de Wit uit Best op vrolijke toon. „Kruijswijk deed het super.”