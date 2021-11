Kamer wil geen coronapas voor amateursport

Eerder op de dag had ook voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zich om die reden uitgesproken tegen invoering van het coronatoegangsbewijs voor volwassen deelnemers en toeschouwers bij amateursport. „Niet elk sportterrein is afgesloten. Die controle kun je niet vragen van een vrijwilligersorganisatie. Handhaving zien wij niet als reëel perspectief.” Ook de KNVB riep de Kamer op een uitzondering te maken voor de amateurvelden. RIVM-baas Jaap van Dissel zei woensdagochtend dat het van het OMT niet per se had gehoeven de pas op sportvelden verplicht te stellen.

Het kabinet hoopt met een bredere inzet van de coronapas de vermeerdering van het virus en de toename van de ziekenhuisopnames te dempen. Vanaf zaterdag moeten niet alleen bezoekers van horeca, sportstadions en theaters tonen dat ze zijn gevaccineerd, genezen of getest, maar ook in sportscholen, zwembaden en bij de amateursport. Volgens premier Rutte wordt de pas ook op het veld en langs de lijn ingevoerd om eenduidigheid te scheppen in het beleid. De pas is immers ook in kantines verplicht.

Een meerderheid van de Kamerfracties vraagt zich af of de maatregel voor buitensporten wel proportioneel is. Bij de eerdere invoering van het coronatoegangsbewijs bedong de Kamer een uitzondering voor buitenterrassen. Hier wordt de pas waarschijnlijk wel ingevoerd.