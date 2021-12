Chinese miljoenenstad Xi’an test 13 miljoen inwoners op corona

Dinsdag werden in de stad 42 nieuwe besmettingen geregistreerd, waarmee het totaal sinds 9 december stijgt naar 91. Scholen en de kinderopvanglocaties zijn dicht en diverse binnenlocaties waar veel mensen komen ook. Volgens Chinese staatsmedia moet kantoorpersoneel een negatieve testuitslag van maximaal twee dagen oud hebben.

Strenge maatregelen zorgen in China voor een beperkte verspreiding van het coronavirus, maar het land heeft zo nu en dan te maken met uitbraken. Het voorkomen van infecties is nu extra belangrijk omdat over ruim een maand het Chinees Nieuwjaar wordt gevierd, een feestdag waarvoor veel Chinezen naar familie reizen. Kort daarna beginnen de Olympische Spelen in Beijing.