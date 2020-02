Station Gare de Lyon in Parijs ontruimd vanwege brand

PARIJS - Een deel van het treinstation Gare de Lyon in Parijs is vrijdag ontruimd vanwege een grote brand. Dat maakte de Franse politie bekend. Die zegt dat Congolese demonstranten scooters en vuilnisbakken in brand hebben gestoken. Zij zijn het niets eens met een optreden van de Congolese artiest Fally Ipupa. De zanger, die vrijdagavond een optreden geeft in Parijs, zou het regime in Congo steunen.