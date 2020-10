ILT wil Europese actie tegen export oude auto’s naar Afrika

Nederland voert jaarlijks ongeveer 250.000 gebruikte auto’s uit. 80.000 daarvan voldoen niet meer aan de uitstooteisen en zouden in Nederland naar de sloop gaan. Een kwart van die auto’s komt in Afrika terecht.

Bijna ieder Europees land exporteert auto’s naar Afrika en volgens ILT is de kwaliteit van de voertuigen uit andere landen vaak niet beter. Dat zorgt voor meer uitstoot van onder meer fijnstof en CO2 en voor onveilige verkeerssituaties. 80 procent van de auto’s die jaarlijks vanuit Nederland naar Afrika gaat, is vanaf volgend jaar niet meer welkom in vijftien West-Afrikaanse landen, vanwege de lage kwaliteit.

Uitwijkgedrag

„Als we alleen vanuit Nederland in actie komen, zal dit leiden tot uitwijkgedrag van exporteurs naar andere Europese havens en weinig bijdragen aan het oplossen van deze problematiek. Ons rapport geeft een belangrijk signaal dat snelle en gecoördineerde actie nodig is”, aldus Inspecteur-Generaal van ILT Jan van den Bos in een verklaring.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven sluit zich aan bij de woorden van Van den Bos. „Nederland kan dit probleem niet alleen aanpakken. Daarom pleit ik voor een gecoördineerde Europese aanpak, en een nauwe samenwerking tussen Europese en Afrikaanse regeringen.”

Een voorstel van ILT is om wettelijk aan te passen wanneer een auto afval is, zodat het voertuig in de EU kan worden ontmanteld en gerecycled. De milieuafdeling van de Verenigde Naties (UNEP) meldt dat het blij is met de uitkomsten van het onderzoek en zegt met onder meer Nederland te gaan samenwerken aan betere regelgeving.

