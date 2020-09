Man (54) eet wekenlang elke dag anderhalve zak drop leeg en overlijdt

„Zelfs een kleine hoeveelheid drop kan ervoor zorgen dat je bloeddruk een beetje stijgt”, zo laat dokter Neel Butala, die over de man schreef in het wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine, weten.

De boosdoener is glycyrrizine, een zoetstof die in het snoepgoed zit. Het zorgt onder meer voor een laag kaliumgehalte, hartritmestoornissen en een hoge bloeddruk.

De bouwvakker zakte in een fastfoodrestaurant waar hij zat te lunchen plotseling in elkaar. Zijn kaliumgehalte bleek extreem laag te zijn. Een aantal weken voor zijn dood was de man geswitcht van rode fruitsnoepjes naar drop.

Naast te veel drop eten had de man nog wel meer slechte gewoontes. Hij rookte 36 jaar lang een pakje sigaretten per dag, gebruikte vroeger heroïne en liet zich niet behandelen aan een hepatitis C-infectie.

Een woordvoerder van The Hersey Company, een bekende snoepproducent in Amerika, laat aan The Guardian weten dat hun producten veilig zijn, „maar dat er wel met mate van genoten moet worden”.