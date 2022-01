Bak grind vanaf viaduct over passerende auto’s gestrooid op A2

Binnenland

Warmterecord: niet eerder op 12 april zo warm in Nederland

Opnieuw is een warmterecord verbroken. In Arcen en Eindhoven werd het zondagmiddag met 24,8 graden het warmst. Niet eerder werd het op een weerstation in Nederland zo warm op 12 april, meldt Weeronline. Het oude record stond al een tijd. In 1939 werd het in Maastricht op dezelfde datum 24,4 graden.