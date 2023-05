Vliegtuig stort neer in Zwitserland, drie doden

Het vliegtuigje was bezig met een toeristische vlucht toen het neerstortte in bergachtig gebied in het westen van Zwitserland, tussen het meer van Neuchâtel en de Franse grens. Reddingswerkers hadden moeite het toestel te bereiken in het steile en beboste terrein.

De politie gaf geen informatie over de identiteit van de slachtoffers. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Zwitserse veiligheidsautoriteiten zijn een onderzoek begonnen.