Spin die langdurige erecties veroorzaakt leidt tot sluiting Oostenrijkse supermarkt

Het gaat om een rood-witte, Braziliaanse Phoneutria, een spin die 10 centimeter groot is en wiens naam Grieks is voor ’moordenaar’. Dit beestje is zo giftig dat het in het Guinness Book of World Records staat als ’s werelds giftigste spinachtige en beten kunnen dodelijk zijn. Elk jaar overlijdt 0,5 procent van de 4000 door de spin gebeten mensen.

Langdurige erecties

Symptomen van een beet zijn onder meer onderkoeling, wazig zien en in sommige gevallen erecties van vier uur lang. De spin komt oorspronkelijk niet uit Europa, maar komt hier wel naartoe door zich te verstoppen in trossen bananen.

Om de spin weg te halen, is een ongediertebestrijder gebeld. Bananenkratten in de winkel zijn verzegeld, maar vermoedelijk blijft de supermarkt nog wel tot volgende week dicht. Een woordvoerder van een retailgroep zei tegen NÖN dat er nu uitgebreide reinigings- en desinfectiemaatregelen worden getroffen door de winkel ter voorbereiding op heropening.

